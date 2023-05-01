Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем весны и труда

Губернатор Челябинской области отметил, что в регионе ценят тех, кто умеет работать

Сегодня, 1 мая, в России отмечается День весны и труда. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что в регионе уважают и ценят тех, кто умеет работать и не боится трудностей.

«Мощная промышленность и развитое сельское хозяйство сделали нашу область опорой страны и ее экономики. И сейчас, когда Россия отвечает на новые вызовы, наши предприятия с удвоенной энергией выполняют задачи, поставленные государством»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил тех, кто своим ежедневным трудом и высоким профессионализмом вносит вклад в развитие региона и страны и помогает Родине оставаться сильной и независимой державой.

«Горжусь своими земляками и желаю всем крепкого здоровья, благополучия, интересной и успешной работы, воплощения всех жизненных планов!»— пожелал глава региона.