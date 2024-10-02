Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем среднего профессионального образования

Это молодой праздник

Сегодня, 2 октября, в России в третий раз отмечается День среднего профессионального образования. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников колледжей и техникумов с праздником и отметил, что на Южном Урале профобразование во многом формировалось для решения больших государственных задач.

«Именно люди, причастные к этой системе, внесли неоценимый вклад в индустриализацию, победу в Великой Отечественной войне, восстановление народного хозяйства в послевоенный период»,— подчеркнул губернатор.

Сегодня, по его словам, подготовка профессиональных кадров для производства — в числе приоритетов. С каждым годом растет количество выпускников техникумов и колледжей, которые устраиваются по специальности на предприятия. И это большой плюс для экономики региона.

«Наша область признана лидером по результатам участия в федеральном проекте „Профессионалитет“. И в этом, безусловно, большая заслуга преподавателей, наставников и их подопечных»,— добавил Алексей Текслер.

Губернатор пожелал всем работникам среднего профессионального образования энергии, благополучия и крепкого здоровья.

День среднего профессионального образования был учрежден в 2022 году. Дата 2 октября выбрана потому, что в этот день в 1940 году был подписан указ о государственных трудовых резервах, ставший отправной точной для создания системы подготовки и распределения квалифицированных рабочих.