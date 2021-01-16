Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днем создания Челябинской области

17 января Челябинская область отмечает 87-летие

Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с важной для нас всех датой и отметил, что день создания области это праздник многих поколений, каждое из которых внесло свой вклад в ее развитие, сделало наш край таким, каким мы его знаем и любим.

«За прошедший год Челябинская область стала не только старше, но и сильнее. Большой запас прочности продемонстрировала региональная экономика. Несмотря на временные трудности, с государственной поддержкой наша промышленность, предприятия сельского хозяйства, энергетики, транспорта, других отраслей нашли ресурсы для дальнейшего развития. Социальная сфера доказала свою способность адаптироваться к новым условиям»,— сказал Алексей Текслер.

Он отметил сплоченность жителей области вокруг идей добровольчества и взаимоподдержки.

«Мы вместе преображали наши города и села, строили дома, дороги и социальные объекты, радовались присвоению Челябинску и Магнитогорску почетного звания „Город трудовой доблести“»,— отметил губернатор.

«У Южного Урала богатое и героическое прошлое, достойное настоящее, и я уверен, что нам по силам обеспечить нашей малой Родине прекрасное будущее. Желаю вам, дорогие земляки, новых успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в семьях!»— поздравил Алексей Текслер.

Напомним, административное формирование территории области началось в XVIII веке и явилось продолжением политики Петра I по развитию производительных сил России и расширению ее границ. В 1923 года Челябинская губерния вошла в состав вновь образованной Уральской области. А в январе 1934 года Уральская область была разукрупнена, в результате чего образовалась Челябинская область.