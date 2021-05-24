Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем славянской письменности и культуры

Традиционно праздник отмечается 24 мая

Сегодня, 24 мая, в России отмечается День славянской письменности и культуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что благодаря братьям Кириллу и Мефодию наши предки смогли не только услышать, но и увидеть родной язык.

«Много веков назад святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий подарили славянским народам письменность и вместе с ней — идею культурного единства. Впервые наши предки смогли не только услышать, но и увидеть родной язык, записывать и передавать потомкам мудрость поколений. Единая письменность заложила фундамент государственности, оригинальной славянской литературы, философии, права, стала связующей нитью различных культурных пластов»,— отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, День славянской письменности напоминает современным южноуральцам о неразрывной связи поколений и народов и общих языковых истоках, и важно беречь то, что передали нынешнему поколению наши предки, хранить его и приумножать.