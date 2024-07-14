Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем рыбака

Празднику уже почти 60 лет

Сегодня, 14 июля, в России отмечается День рыбака. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что поздравления в этот день принимают не только работники и ветераны рыбной отрасли, но и любители рыбалки.

«Южный Урал славится своими многочисленными озерами и реками, и рыбный промысел всегда имел большое значение для экономики и обеспечения продовольственной безопасности региона»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что в наши дни отрасль активно развивается и южноуральские предприятия поставляют потребителям вкусную и высококачественную рыбу.

Глава региона пожелал работникам рыбохозяйственного комплекса новых достижений, а рыбакам-любителям — здоровья, благополучия и хорошего клева.

День рыбака в России отмечается с 1965 года во второе воскресенье июля. Эта дата была выбрана потому, что в 1920 году в рейс в Баренцево море вышел первый промысловый траулер СССР.