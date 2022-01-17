Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днем рождения Челябинской области

В 2022 году региону исполняется 88 лет

Сегодня, 17 января, Челябинской области исполняется 88 лет. Губернатор области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днем рождения региона и поблагодарил всех жителей за созидательный труд и любовь к родному краю.

«Южный Урал — наш родной дом, где мирно живут и трудятся представители разных народов и культур. Вместе мы стараемся его обустроить, наполнить любовью, душевным теплом, достатком. Именно такого отношения заслуживает наша замечательная область, и мы по праву гордимся ее богатой историей, удивительной природой, традициями, мощной промышленностью и научно-технической базой, развитым сельским хозяйством»,— сказал губернатор.

По его словам, задачи южноуральцев — приумножить потенциал, созданный предыдущими поколениями, и сберечь природные богатства региона для потомков.

«Спасибо всем жителям области за ваш созидательный труд и любовь к родному краю. Пусть Южный Урал и дальше процветает и развивается. Желаю всем успехов, счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия в каждом доме!»— поздравил Алексей Текслер.

Напомним, Челябинская область образована в 1934 году из южных районов упраздненной Уральской области.