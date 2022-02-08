Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем российской науки

Праздник традиционно отмечается 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских ученых и отметил, что сегодня позиции государства в мире, его достижения в экономике и социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса и активного внедрения современных технологий, а российские ученые вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны.

«Научный потенциал Южного Урала представляют 28 вузов, более пятнадцати тысяч научных работников, из которых почти половина — это молодежь. Челябинская область занимает седьмое место в России по объему затрат на научные исследования. У нас есть серьезные наработки в квантовой электронике, информационных технологиях, ядерной медицине и других научных отраслях. В области успешно действует система грантовой поддержки ученых, которые занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями как по техническим, так и по гуманитарным направлениям»,— рассказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем, кто посвятил свою жизнь науке, новых профессиональных достижений, ярких открытий и плодотворной работы во благо Челябинской области и всей России.

День российской науки — молодой праздник. Впервые его отметили в 1999 году. Он приурочен к дате основания Российской академии наук, которую учредили 8 февраля 1724 года.