Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем России

Страна отмечает государственный праздник

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Сегодня, 12 июня, страна отмечает День России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником на берегу реки Ай.

«Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник объединяет всю нашу огромную и многонациональную страну с ее вековыми традициями, богатым историческим и культурным наследием, мощным социально-экономическим потенциалом», — обратился глава региона к жителям области.

Алексей Текслер отметил, что Южный Урал вносит достойный вклад в развитие и процветание России.

«Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда не подводили ее, с честью выполняли важные государственные задачи в мирное и военное время. И сегодня мы продолжаем делать всё, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся своими великими предками, их свершениями и победами», — сказал губернатор.

Он пожелал, чтобы общими усилиями Челябинская область и Россия становились сильнее и крепче, а главными ориентирами в жизни всегда были любовь к Родине, забота о детях и родителях, стремление сделать мир вокруг себя лучше.

«В День России желаю всем южноуральцам счастья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей Родины»,

— пожелал губернатор.

Алексей Текслер отметил красоту родного края, его потенциал и мощь, привлекательность для гостей и жителей Челябинской области.