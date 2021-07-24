Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем работника торговли

Праздник отмечается в четвертое воскресенье июля

Сегодня, 24 июля, в России отмечается День работника торговли. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев, которые трудятся в сфере торговли, и отметил, что она всегда имела большое значение для региона.

«Неспроста одним из символов нашего края является верблюд — знак богатых торговых традиций, активной включенности Южного Урала в международный товарообмен. В наши дни торговля по-прежнему является одним из драйверов экономического развития региона. Во внешнеторговом обороте области доля экспорта устойчиво превышает долю импорта, и это во многом — заслуга профессионалов, которые успешно продают южноуральскую продукцию зарубежным потребителям»,— сказал губернатор.

По его словам, даже в непростом 2020 году Челябинская область показала рост розничной торговли. Кроме того, набирает популярность онлайн-торговля. Все это, по мнению Алексея Текслера, важные показатели динамики экономического развития области.

«Желаю всем работникам торговли процветания, успехов, новых достижений, счастья и мира в семьях!»— поздравил Алексей Текслер.

Отметим, традиционно День работника торговли отмечается в четвертое воскресенье июля.