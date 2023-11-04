Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства

В Челябинской области дружно живут представители самых разных национальностей

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и подчеркнул, что Южный Урал — это особый регион, где тесно переплетены различные традиции, обычаи и судьбы людей самых разных национальностей. При этом все они готовы прийти друг другу на помощь в трудную минуту и дать дельный совет.

«Сегодня политики недружественных стран делают все возможное, чтобы посеять зерна раздора между нами, рассорить единый, сплоченный многонациональный народ. Но мы всегда помним, что нас объединяет память о богатой истории и культурных традициях России, славных трудовых и ратных подвигах наших предков. Это дает нам силу совершать отважные, героические поступки, неизменно любить нашу страну и гордиться ее подвигами»,— отметил губернатор.

По его словам, вместе народы России и Челябинской области внедряют новые технологии, совершают научные открытия, укрепляют промышленность и повышают значимость страны. В связи с этим Алексей Текслер выразил уверенность в том, что сообща России будет обеспечено достойное будущее.

Глава региона пожелал южноуральцам в праздничный день мира, здоровья и благополучия в семьях.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября начиная с 2005 года.