Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства на нескольких языках

Глава Челябинской области отказался от традиционного спича и записал необычное видеообращение

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства, который отмечают в России 4 ноября. В этом году глава региона не стал подробно объяснять значение этого праздника, а записал короткое видеопослание землякам.

Вместе с Алексеем Текслером в кадре появляются простые жители Челябинской области. Все они представляют разные национальности и признаются в любви к родному краю на своих языках — татарском, башкирском, немецком... Последнюю фразу на русском произносит Алексей Текслер.

«Всех нас объединяет любовь к России и Челябинской области. И пусть это остается неизменным. С Днем народного единства!» — написал в пояснении к видео Алексей Текслер в своем Instagram.

Напомним, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в Челябинской области проживают люди более чем 20 национальностей. При этом наш регион не отмечен конфликтами на этой почве — представители разных народов живут в согласии и мире.