Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем металлурга

Традиционно праздник отмечается в третье воскресенье июля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем металлурга. Глава региона отметил, что этот профессиональный праздник отмечают тысячи южноуральских семей и трудовых династий, множество предприятий черной и цветной металлургии, металлообработки и горнодобывающего комплекса.

«Нелегкий и самоотверженный труд металлургов во все времена пользовался в нашем регионе особым почетом и уважением. Уже три столетия горное дело и металлургия играют ключевую роль в развитии Южного Урала, являются стратегическим звеном экономики Челябинской области, ее гордостью и славой. Южноуральские предприятия металлургического комплекса активно развиваются, модернизируют производство, реализуют крупные инвестиционные проекты, внедряют современные экологические стандарты, решают важные социальные задачи»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем металлургам крепкого здоровья, энергии и успехов и поблагодарил за профессионализм, ответственность и преданность своему делу.

«Процветания вашим предприятиям, счастья и благополучия вам и вашим семьям»,— пожелал губернатор Челябинской области.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев также поздравил южноуральцев с Днем металлурга.