Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем местного самоуправления

Губернатор Челябинской области отметил, что в регионе применяют много механизмов, позволяющих развивать территории

Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что это важный праздник, который подчеркивает значимость активного участия людей в жизни городов, сел и поселков, ведь именно на местном уровне рождаются наиболее интересные и эффективные идеи и практики.

«У нас в области много механизмов, которые помогают развивать территории: например, инициативное бюджетирование, гибкая налоговая политика в пользу муниципалитетов, опережающее финансирование по национальным проектам. Будем и дальше помогать всем территориям Южного Урала становиться более сильными, интересными, привлекательными для людей и инвестиций», — сказал губернатор.

Глава региона пожелал сотрудникам органов местного самоуправления и активным жителям Челябинской области сил, успехов и благополучия.

День местного самоуправления в России впервые отметили в 2013 году. Указ об учреждении праздника президент России подписал в июне 2012 года. Дата 21 апреля была выбрана потому, что именно в этот день в 1785 году императрица Екатерина II издала жалованную грамоту городам, положившую начало развитию законодательства о местном самоуправлении.