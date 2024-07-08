Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем любви, семьи и верности

На государственном уровне праздник отмечается с 2022 года

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником и подчеркнул, что семьи всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны областного правительства.

«Мы активно строим в регионе новые детские сады и школы, модернизируем летние оздоровительные лагеря, развиваем систему здравоохранения, расширяем меры социальной поддержки. Делаем все, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне и спокойны за будущее своих близких»,— сказал он.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам сохранять тепло и доверие в отношениях, поддерживать друг друга, помогать родным, растить детей в любви и передавать новым поколениям семейные ценности и традиции. Ведь, по его словам, именно они дают прочный фундамент в жизни и скрепляют общество.

«Пусть Год семьи, объявленный в России президентом страны, будет для всех наших земляков счастливым и благополучным»,— заключил глава региона.

День любви, семьи и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Не так давно в Челябинске им установили памятник в сквере у Христорождественского кафедрального собора. В этот день устраивают концерты, семейные праздники и, конечно же, играют свадьбы.