Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Конституции

Основной закон страны был принят в 1993 году

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что Конституция — это не только Основной закон нашей страны, но и главный ориентир во внутренней и внешней политике России.

«Вся работа органов госвласти Челябинской области нацелена на то, чтобы каждый южноуралец мог реализовать свои законные права и свободы, пользоваться социальными гарантиями, надежно зафиксированными в Конституции, трудиться, созидать, достигать намеченных целей и приносить пользу обществу и своей стране», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в этом году вместе с 85 российскими регионами День Конституции отмечают жители четырех новых субъектов Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По словам Алексея Текслера, наша страна становится больше, сильнее и достойно отвечает на все вызовы и угрозы, какими бы они ни были.

«Именно мы, дружный и многонациональный народ России, определяем ее судьбу. От нас зависят дальнейшие успехи страны, будущее новых поколений. И мы сделаем все, чтобы оно было счастливым. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и всего самого доброго!» — поздравил глава региона.

Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря в 1993 году. Уже с 1994 года этот день указом президента России был объявлен государственным праздником.