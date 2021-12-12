Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Конституции РФ

Основной закон был принят 12 декабря 1993 года

Сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что в 2020 году россияне одобрили важнейшие поправки в основной закон, и теперь его текст стал более полным и отвечающим современным реалиям.

«Конституция дает нам правовую опору в жизни, служит ориентиром в повседневных поступках, надежным гарантом свобод и прав граждан. В строках основного закона мы видим образ России — независимого демократического государства, где в мире и согласии живут разные народы, где у каждого есть возможность реализовывать свои таланты и способности, развиваться и приносить пользу людям»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам, чтобы их дела и поступки способствовали процветанию России и Челябинской области, а также уверенности в своих силах и будущем страны.

Глава Челябинска Наталья Котова также поздравила горожан с Днем Конституции РФ и отметила, что основной закон нашей страны — это прочный фундамент всей правовой системы России, так как Конституция является гарантом демократических прав и свобод каждого человека, чтит равенство людей независимо от национальности, вероисповедания или происхождения.

Напомним, Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.