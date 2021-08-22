Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что российский флаг — это символ трудовых и ратных побед многих поколений, олицетворение единства и духовной сплоченности русского народа.
«Во всем мире российский триколор узнают как знамя великой страны с богатой историей и многовековыми традициями. Под государственным флагом России живут и трудятся миллионы людей разных национальностей и вероисповеданий, профессий и жизненных взглядов. Но всех объединяет любовь к нашей Родине, желание сделать ее еще более сильной и процветающей. А настоящие и будущие успехи страны во многом зависят от развития таких регионов, как наша Челябинская область. Уверен, что вместе мы справимся с любыми задачами и будем неуклонно двигаться вперед к новым достижениям»,— отметил Алексей Текслер.
Глава региона пожелал всем южноуральцам крепкого здоровья, добра, успехов и новых свершений на благо любимой страны.
Напомним, праздник был установлен в 1994 году на основании указа президента РФ от 20 августа «О Дне Государственного флага Российской Федерации».