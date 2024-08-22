Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Государственного флага РФ

В этом году праздник отмечают в 30‑й раз

Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником и подчеркнул, что флаг — это надежный символ, который знаменует славу, доблесть и могущество нашей страны.

«Он напоминает нам о великих подвигах наших предшественников и вдохновляет на новые свершения во благо Отечества, особенно сейчас, когда Россия вынуждена противостоять прямой агрессии и нападкам на ее суверенитет»,— сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, россияне уже тридцать лет в новейшей истории совершают военные подвиги, выходят на новые рубежи в науке, спорте, искусстве и производстве под российским триколором. И этот символ народного единства всегда будет вдохновлять людей идти только вперед и продолжать утверждать славу России.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал южноуральцам стабильности, уверенности в завтрашнем дне и успехов в добрых начинаниях.

День Государственного флага Российской Федерации был установлен в 1994 году указом президента РФ.