Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем героев Танкограда

Праздник отмечается 6 октября

Сегодня, 6 октября, в Челябинской области отмечается День героев Танкограда. Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с памятной датой и отметил, что в годы Великой Отечественной войны Южный Урал превратился в мощный центр оборонной промышленности страны и настоящую кузницу Великой Победы, а трудовой подвиг челябинцев стал символом истинного героизма тружеников тыла и силы духа русского народа.

«Всего за 33 дня рабочие, инженеры и конструкторы Танкограда наладили массовое производство легендарных танков Т-34, которые внесли важнейший вклад в разгром гитлеровских войск. 18 тысяч танков и самоходных орудий сошли за годы войны с челябинского конвейера. Каждый второй танк Красной армии был оснащен дизельным мотором ЧТЗ. Военное поколение южноуральцев по праву заслужило самых высоких слов уважения и признания. А Челябинск сегодня с честью носит почетное звание „Город трудовой доблести“», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор пожелал южноуральцам мира, добра, крепкого здоровья и благополучия.

Отметим, накануне, 5 октября, на вокзальной площади Челябинска установили мраморную плиту на мемориальном комплексе «Челябинск-Танкоград — город трудовой доблести». Сам мемориал, который представляет собой пять мраморных плит с выгравированными фактами из истории Танкограда, будет открыт 18 октября.