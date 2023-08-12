Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем физкультурника

В Челябинской области для популяризации спорта делается многое

Сегодня, 12 августа, в России отмечается День физкультурника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что этот праздник в регионе является по-настоящему народным, так как системно физкультурой и спортом занимается половина жителей региона.

«Остальные южноуральцы тоже любят спорт, болеют за наших ребят на соревнованиях, сами стараются больше двигаться и быть активнее. Я в этом уверен, и поэтому со своей стороны правительство области делает все возможное, чтобы создавать для людей комфортные условия для занятий спортом»,— сказал губернатор.

Он рассказал, что в этом году в регионе строят 12 крупных спортивных объектов, еще 12 ремонтируют. Кроме того, в городах области оборудуют спортплощадки, поддерживают спортивные школы и профессиональные клубы, а также регулярно проводят чемпионаты и первенства всероссийского и международного уровней. Кроме того, в Челябинской области реализуется программа «Земский тренер». Все это, по словам губернатора, важный вклад в продвижение спорта и заявка на лидерство в этой сфере.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам крепкого здоровья, сил, успехов и побед.