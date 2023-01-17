Алексей Текслер поздравил южноуральцев с 89‑летием Челябинской области

Губернатор отметил, что Южный Урал всегда был и остается надежной опорой страны

Сегодня, 17 января, исполняется 89 лет со дня образования Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей региона и отметил, что область всегда была и остается надежной опорой страны, а три южноуральских города — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст — заслуженно носят почетное звание «Город трудовой доблести», знак признания колоссального вклада жителей в Великую Победу.

По словам Алексея Текслера, как и раньше, Челябинская область чутко откликается на все нужды страны, активно участвует во всех важных государственных делах, а жители региона мужественно выполняют задачи специальной военной операции, снабжают российские войска вооружением, оборудованием, продовольствием и всем самым необходимым.

«Решение сложных масштабных задач дает нам стимул для собственного развития. Мы действуем сплоченно, усиливаем производственный и научный потенциал региона, укрепляем социальную сферу, воспитываем новые поколения южноуральцев на личном примере, продолжая славные трудовые и ратные традиции наших предшественников»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что следующий год для области будет юбилейным, и выразил уверенность в том, что жители встретят его сильными, объединенными общими целями и горячей любовью к своей земле, к прекрасному Южному Уралу.

Глава региона пожелал южноуральцам крепкого здоровья, счастья и взаимопонимания в семьях.