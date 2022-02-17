Алексей Текслер поздравил южноуральскую молодежь с Днем студенческих отрядов

Праздник отмечают ежегодно 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, отмечается День российских студенческих отрядов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских студотрядовцев и отметил, что это праздник молодых людей, которые умеют работать в команде, учиться новому и добиваться поставленных целей.

По словам губернатора, многие поколения получили путевку во взрослую жизнь именно благодаря студенческим отрядам: они нашли работу по душе, установили полезные контакты в профессиональной сфере, обрели надежных друзей и научились ценить труд.

«В последние годы студотрядовское движение активно включилось в волонтерскую деятельность. Бойцы помогают медикам в больницах, поликлиниках и пунктах вакцинации, привозят продукты и лекарства на дом пожилым одиноким людям, реализуют социально значимые проекты. Это очень позитивная тенденция. Рад, что наши студотрядовцы видят в труде возможность не только заработать, но и принести реальную пользу обществу», — добавил Алексей Текслер.

Глава региона пожелал бойцам и ветеранам студенческих отрядов энергии, успеха, новых свершений и крепкого здоровья.

День российских студенческих отрядов ежегодно отмечают 17 февраля указом президента РФ Владимира Путина. Эта дата была выбрана неслучайно: именно 17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов было учреждено молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды».