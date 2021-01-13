Алексей Текслер поздравил южноуральских журналистов с Днем российской печати

Ежегодно праздник отмечается 13 января

Сегодня, 13 января, в России отмечается День печати. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских журналистов и сотрудников редакций с праздником и отметил, что несмотря на то, что в этом году празднику исполняется 30 лет, сама российская пресса существует уже более трех столетий.

«За это время журналистика состоялась как профессия и отрасль экономики, но самое главное — она стала зеркалом нашего общества. Средства массовой информации во многом отражают уровень свободы слова, технологического развития страны, дают хорошее представление о том, чем живут и интересуются люди, насколько открыто и прозрачно работают органы государственной власти»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что его радует факт успешного развития в Челябинской области не только электронной, но и печатной прессы. И, по его мнению, в эпоху интернета и гражданской журналистики особенно востребованной становится объективная и профессионально поданная информация, авторы которой осознают собственную ответственность, силу и возможности медийного слова.

«Желаю всем журналистам, всем сотрудникам редакций новых успехов, интересных сюжетов, вдохновения и творческих идей, а ветеранам медиасферы — крепкого здоровья и душевной гармонии!»— поздравил глава Челябинской области.

Напомним, День российской печати отмечается ежегодно 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года. Эта дата была выбрана неслучайно: именно 13 января в 1703 году в Москве вышел первый номер печатной газеты «Ведомости». Инициатором ее создания стал Петр Великий.