Алексей Текслер поздравил южноуральских женщин с Днём матери

В России праздник отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года.

Сегодня, 29 ноября, во всём мире отмечается День матери. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех мам с их праздником и отметил, что именно на материнских плечах держится весь мир.

«Мамы дают жизнь, учат любви и чуткости, терпению и стойкости, остаются мудрыми советчицами для повзрослевших детей. В постоянных заботах о благополучии семьи находят время и силы для профессиональной реализации, общественной и творческой деятельности»,— отметил губернатор.

По его словам, правительство Челябинской области стремится всячески поддерживать матерей. Так, за последние два года каждый четвёртый закон в регионе принят в интересах матерей и детей, увеличен размер регионального материнского капитала для многодетных семей, продолжается строительство школ и детских садов, ремонт модернизация поликлиник.

«Это наши безусловные приоритеты в любой ситуации»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор пожелал каждой женщине благодарных и любящих детей за нелёгкий материнский труд, счастья, благополучия и крепкого здоровья.

Отметим, День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В России этот праздник учредил президент Борис Ельцин соответствующим указом в 1998 году. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи.