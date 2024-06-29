Алексей Текслер поздравил южноуральских юношей и девушек с Днем молодежи

Губернатор отметил, что в Челябинской области активная и трудолюбивая молодежь

Сегодня, 29 июня, в России отмечается День молодежи. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что это праздник талантливых, умных и целеустремленных юношей и девушек, чьи дела и инициативы определяют будущее не только региона, но и страны.

«Молодость — пора ярких событий, время поиска собственного пути. В Челябинской области мы создаем все условия для самореализации каждого человека, чтобы любой мог раскрыть свои способности, в полной мере развить собственный потенциал», — отметил Алексей Текслер.

По его словам, южноуральская молодежь очень активна: девушки и парни работают в студотрядах, являются волонтерами, продвигают науку и технологии, добиваются успехов в самых разных сферах и побеждают в конкурсах. И регион гордится ими.

Алексей Текслер пожелал молодежи быть активными, верить в свои силы, никогда не останавливаться на достигнутом и максимально использовать все свои возможности.

День молодежи в России ежегодно отмечается в последнюю субботу июня. Для ребят организовывают различные концерты, мастер-классы, семинары, презентации и многое другое.