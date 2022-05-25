Алексей Текслер поздравил южноуральских выпускников с окончанием школы

25 мая в образовательных учреждениях прозвучат последние звонки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил выпускников с окончанием школы и отметил, что этот день для них не только праздничный, но и немного грустный.

«Вы прощаетесь с интересной и незабываемой школьной жизнью, расстаетесь со своими учителями. Много лет они заботились о вас, открывали мир знаний, старались воспитать вас умными, добрыми, порядочными людьми. Школьные годы подарили вам опыт поисков и открытий, радость творчества и, конечно, настоящих, верных друзей», — сказал губернатор.

Сейчас, по его словам, выпускники школ начинают новую, взрослую жизнь. И тем, кто уже определился с дальнейшими планами, и тем, кто еще размышляет о профессии, Алексей Текслер пожелал смело идти к своей мечте и быть настойчивыми.

«Пробуйте и дерзайте. Я от всей души желаю вам найти свое призвание, быть успешными и счастливыми. В добрый путь, выпускники!» — поздравил губернатор.

Впервые праздник, посвященный последнему звонку, прошел более 70 лет назад — в 1948 году. Организовать его решил заслуженный учитель РСФСР московской школы № 182 Федор Брюховецкий. С тех пор праздник отмечают ежегодно.