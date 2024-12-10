Алексей Текслер поздравил южноуральских военнослужащих с Днем Героев Отечества

В Челябинске прошел концерт для участников СВО и ветеранов боевых действий

Сегодня, 10 декабря, в Челябинске состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Героев Отечества. Гостями концерта стали участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий всех войн, члены Совета ветеранов, юнармейцы, кадеты общеобразовательных школ и представители «Движения Первых».

С приветственным словом обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«У нас издавна сложилось особое отношение к памятным датам, связанным с воинской славой нашей страны. Вся история России, по сути, это летопись ратных и трудовых подвигов нашего народа. Традиции воинского братства свято хранит каждое поколение, чтобы передать их потомкам», — отметил глава региона.





348 южноуральцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Большинство из них — это участники Великой Отечественной войны, уроженцы и жители Челябинской области, а также выпускники военных училищ региона. 56 жителей региона уже в новейшей истории стали Героями России, из них 17 — за подвиги в ходе специальной военной операции.

«Друзья, вы настоящие герои нашей страны, ее золотой фонд, пример бескорыстного служения Отечеству, образец доблести и чести. Мы гордимся каждым из вас, возвращайтесь с Победой домой к своим семьям, к своим родным», — обратился к южноуральским бойцам Алексей Текслер.





Он отметил, что в этом году в Челябинске открыли памятник защитникам Отечества — это фигура воина и провожающей его девушки.

«В первую очередь это дань нашим героям, их ратному подвигу и, конечно, знак уважения к родным наших солдат. Именно они острее всего переживают разлуку, каждый день ждут возвращения своих родных. Поэтому хочу сказать отдельные слова благодарности семьям наших защитников»,— добавил Алексей Текслер.





Глава региона подчеркнул, что южноуральцы чтят память тех, кто погиб в ходе военных действий:

«К сожалению, в ходе специальной военной операции мы несем потери. Вечная память тем, кто погиб, защищая Родину, кто ценой своей жизни отстоял ее свободу и независимость. Мы всегда будем помнить вас и ваш подвиг. С Днем Героев Отечества, дорогие земляки! Победа будет за нами!».

Специальным гостем концерта стала актриса театра и кино, певица Валерия Ланская.





Для гостей концерта выступили творческие коллективы Челябинской области: ансамбль a capella Sonans, ансамбль танца «Урал», солистка Челябинского театра оперы и балета имени М. Глинки Елена Каменских, солист Челябинской государственной филармонии Рустам Зайченко.





Также свои лучшие работы представили творческий союз Игоря Пруцких, ансамбль народного танца «Ах, Ванечка!», танцевальный коллектив Челябинского государственного института культуры, театр танцевальных миниатюр Hi-tech.