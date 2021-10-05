Алексей Текслер поздравил южноуральских учителей с профессиональным праздником

День учителя традиционно отмечается 5 октября

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских педагогов с профессиональным праздником и отметил, что переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека трудно.

«Это особый праздник, который отмечают, помнят и любят во многих семьях. Трудно переоценить значение личности Учителя в жизни каждого из нас. От педагогов и наставников, их профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьба и жизнь будущего поколения, завтрашний день нашей страны»,— сказал губернатор.

По его словам, труд учителя считается не только самым благородным, созидательным, творческим, но и невероятно сложным и ответственным, ведь педагоги обучают своих учеников не только наукам и умениям, но и доброте, честности и порядочности.

«Примите искреннюю благодарность за неравнодушие, терпение и верность выбранному делу, за ваши мудрость и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу. Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, успехов в работе и жизненного благополучия!»— поздравил Алексей Текслер.

Отметим, праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году.