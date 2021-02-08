Алексей Текслер поздравил южноуральских ученых с Днем российской науки

Праздник отмечается ежегодно 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских ученых и отметил, что успехи в экономике и социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса.

«Не случайно 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий — это подчеркивает важность работы всех ученых, а также тех, кто внедряет новые разработки в производство, ставит перед исследователями интересные практические задачи, организует и поддерживает работу научных коллективов»,— отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, Челябинская область гордится своей ролью в развитии отечественной науки, ведь Южный Урал дал не только России, но и всему миру немало выдающихся ученых и стал площадкой для реализации масштабных проектов в самых разных отраслях.

«Мы участвуем в создании научно-образовательного центра мирового уровня по передовым технологиям и материалам, открываем в Челябинске региональное представительство Уральского отделения Российской академии наук. Поддерживаем ученых грантами и социальными выплатами, поощряем интерес к исследованиям среди школьников и студентов»,— рассказал Алексей Текслер.

Также глава Челябинской области пожелал ученым и всем причастным к российской науке новых успехов, открытий и интересной работы на благо региона и страны.

Отметим, День российской науки — сравнительно молодой праздник: он был учрежден в 1999 году и приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета.