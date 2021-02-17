Алексей Текслер поздравил южноуральских студотрядовцев с их праздником

День российских студенческих отрядов отмечается 17 февраля с 2015 года

Сегодня, 17 февраля, отмечается День российских студенческих отрядов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил студотрядовцев с праздником и отметил, что сегодня студотрядовское движение — это сила, которая способна делать много хороших и сложных дел.

«Движение студенческих отрядов развивается и охватывает все больше направлений, учит молодых людей видеть в труде не только экономическую составляющую, но и социальную миссию, ценность командной работы, возможность профессионального и личностного роста»,— отметил губернатор.

Например, в 2020 году, еще до открытия третьего трудового семестра, бойцы студенческих отрядов наравне с волонтерами включились в общую работу по профилактике ковид-инфекции: отвечали на звонки в колл-центре областного Минздрава, раздавали защитные маски жителям области, комплектовали и доставляли продуктовые наборы нуждающимся. Всего бойцы раздали более 70 тысяч масок и скомплектовали около двух тысяч продуктовых наборов.

«Желаю всем ветеранам и бойцам студенческих отрядов успехов, отличного настроения и крепкого здоровья!»— поздравил Алексей Текслер.

Напомним, сегодня в Челябинске состоится торжественное открытие Сквера студенческих отрядов, в мероприятии примут участие глава города Наталья Котова и Алексей Текслер. Кроме того, 19 февраля на сцене актового зала ЮУрГУ пройдет XIV областной фестиваль танцев студенческих отрядов. За победу поборются более 20 команд. Подробнее можно узнать здесь.