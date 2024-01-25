Алексей Текслер поздравил южноуральских студентов с Татьяниным днем

В Челябинской области многое делается для развития потенциала молодежи

Сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества, или Татьянин день. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех студентов с праздником и подчеркнул, что в регионе есть все условия для развития интеллектуального, творческого, спортивного потенциала молодежи.

«Скоро достроим в Челябинске межуниверситетский кампус мирового уровня, создадим самую современную экосистему для обучения и самореализации молодого поколения. Уже сейчас наши студенты активно занимаются наукой, включаются в общественную жизнь, принимают участие в волонтерской деятельности, работают в трудовых отрядах»,— сказал губернатор.

Он добавил, что гордится ребятами, и пожелал им здоровья, оптимизма, энергии и уверенности для покорения новых вершин.

День российского студенчества официально отмечают с 2005 года. Традиционно в этот день в университетах проходят различные мероприятия.