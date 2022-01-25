Алексей Текслер поздравил южноуральских студентов с Татьяниным днем

Традиционно праздник отмечается 25 января

Сегодня, 25 января, в России отмечается Татьянин день, или День российского студенчества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральскую молодежь с этим праздником и отметил, что студенческие годы — это не только период получения знаний и общение с мудрыми наставниками, но и яркая пора жизни, наполненная дерзаниями, романтикой и оптимизмом.

«Сейчас у вас закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов, формируется мировоззрение, появляются настоящие верные друзья. Пусть каждый ваш день будет наполнен интересными событиями, а ваши идеи, силы, молодой задор и любовь к выбранному делу всегда будут востребованы. Именно от вас, ваших знаний, энергии и труда во многом зависит, какими будут Россия и Челябинская область в ближайшие десятилетия»,— сказал губернатор.

Также Алексей Текслер пожелал студентам удачи, вдохновения, новых открытий и здоровья.

Официально отмечать День российского студенчества начали с 2005 года.