Алексей Текслер поздравил южноуральских студентов с Татьяниным днем

Традиционно праздник отмечается 25 января

Сегодня, 25 января, в России отмечается День российского студенчества, или Татьянин день. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских студентов и отметил, что это праздник ярких и смелых молодых людей, которых в регионе десятки тысяч.

«Вас всех объединяет стремление получить профессию, узнать новое, испытать свои силы, в конце концов — проверить этот мир на прочность. И именно ваши идеи и эксперименты во многом обеспечивают движение вперед во всех отраслях экономики и сферах жизнедеятельности»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что в регионе все значимее и масштабнее становится работа студенческих отрядов, волонтерских организаций и прочих молодежных объединений, участники которых осознают всю ответственность и свою роль в судьбе не только родной Челябинской области, но и всей России.

«Желаю вам добиться успехов во всех начинаниях, стать хорошими профессионалами и ценными специалистами, найти дело по душе и желательно — в родной Челябинской области!»— поздравил глава региона.

Редакция Первого областного информационного агентства узнала, как будут отмечать Татьянин день студенты крупнейших вузов Челябинска. Где-то пройдет танцевальный батл, где-то — интеллектуальный, а кто-то предпочел отметить праздник онлайн. Подробнее читайте здесь.