Алексей Текслер поздравил южноуральских строителей с профессиональным праздником

День строителя отмечается во второе воскресенье августа

Сегодня, 8 августа, в России отмечается День строителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в регионе сформировался крепкий строительный комплекс: работают надежные застройщики, крупные проектные организации, предприятия по добыче и производству стройматериалов, а также налажена подготовка специалистов.

«Важно, что стройкомплекс постоянно развивается, внедряя новые подходы и технологии. Стратегическая задача — к 2030 году выйти по вводу жилья в регионе на уровень не менее 2,8 миллионов квадратных метров в год. И это будет не просто комфортное жилье, но и вся сопутствующая социальная инфраструктура — школы, детские сады, спортивные, культурно-досуговые объекты. Челябинская область планомерно переходит к комплексному развитию территорий, и в этом мы опираемся на профессионализм и ответственность наших строителей»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор пожелал строительным предприятиям успехов и процветания, а работникам этой отрасли — крепкого здоровья, новых трудовых свершений, счастья и достатка.

Напомним, День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа.