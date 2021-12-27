Алексей Текслер поздравил южноуральских спасателей с профессиональным праздником

День сотрудников МЧС России отмечается 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских сотрудников МЧС с профессиональным праздником и отметил, что сегодня министерство чрезвычайных ситуаций — одно из самых эффективных ведомств, в котором отлажена система по предупреждению, реагированию и ликвидации ЧС.

«Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России! Вы посвятили себя поистине мужественной и благородной профессии. Сотрудники МЧС всегда первыми приходят на помощь тем, кто столкнулся с последствиями природных и техногенных катастроф. Каждая чрезвычайная ситуация требует от вас собранности, смелости, умения быстро принять правильное решение, действовать четко и результативно», — сказал губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что в 2021 году спасатели особенно отличились в ходе спасательных работ во время снежных буранов и природных пожаров на юге Челябинской области, и выразил уверенность в том, что и впредь их помощь людям, попавшим в сложные ситуации, будет высокопрофессиональной и оперативной.

«От всей души желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго!» — пожелал глава региона.

Напомним, отмечать День спасателя начали в 1995 году после того, как первый президент РФ Борис Ельцин подписал соответствующий указ. Дата 27 декабря была выбрана не случайно: именно в этот день Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».