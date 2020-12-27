Алексей Текслер поздравил южноуральских спасателей с профессиональным праздником

День спасателя отмечается 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских спасателей с профессиональным праздником и отметил, что такие качества, как мужество и героизм, давно стали частью их повседневной работы.

«Вы первыми оказываетесь на самых сложных участках: боретесь с огнем и ликвидируете последствия аварий, ищете пропавших, спасаете людей на воде, оказываете пострадавшим первую помощь, в том числе психологическую. Выдержать такой напряженный ритм способны только сильные и крепкие духом люди, всем сердцем преданные выбранному делу»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что четкие и грамотные действия спасателей заслуживают восхищения и самых высоких оценок. Также губернатор Челябинской области поблагодарил их за самоотверженный труд и верность долгу и пожелал мужества, удачи и благополучия.

Напомним, День спасателя в России начали отмечать с 1995 года после того, как первый президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал соответствующий указ. Дата 27 декабря была выбрана потому, что именно в этот день Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».