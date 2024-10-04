Алексей Текслер поздравил южноуральских спасателей с Днем гражданской обороны МЧС

Они успешно выполняют все поставленные задачи, в том числе в зоне СВО

Сегодня, 4 октября, в России отмечается День гражданской обороны МЧС. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что они приходят на помощь людям в трудную минуту и достойно выполняют свой служебный долг.

«В непрерывном режиме вы обеспечиваете в регионе пожарную безопасность, ведете большую профилактическую работу, участвуете в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Это значимая часть обширного комплекса ваших ответственных задач, от четкого решения которых зависят жизни и благополучие южноуральцев»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что высокий профессионализм, преданность делу и непоколебимое мужество служат залогом плодотворной работы не только в гражданской жизни, но и в зоне проведения спецоперации.

Алексей Текслер пожелал сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья и благополучия.