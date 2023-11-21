Алексей Текслер поздравил южноуральских солдат с Днем военной присяги

Праздник был учрежден в 2023 году

Сегодня, 21 ноября, в России впервые отмечают День военной присяги. Традиция присягать на верность своей Родине для всех служивых появилась в 1721 году по указу Петра I. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских военнослужащих с новой памятной датой и отметил, что до сих пор для каждого российского солдата принятие военной присяги является одним из важных событий в жизни, а слова воинской клятвы служат для бойцов четким руководством к действию.

«В условиях специальной военной операции наши защитники с честью продолжают доблестные традиции своих отцов, проявляют мужество и подлинную верность присяге и воинскому долгу. Южный Урал гордится своими земляками, для которых безопасность Родины — превыше всего», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор пожелал всем военнослужащим, а также ветеранам стойкости, духовных сил, мира и крепкого здоровья.

Документ об учреждении праздника был подписан минувшим летом. День военной присяги призван способствовать патриотическому воспитанию граждан России и формировать уважительное отношение к защитникам Отечества.