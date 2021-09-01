Алексей Текслер поздравил южноуральских школьников и студентов с Днем знаний

По словам губернатора Челябинской области, образование в наши дни играет колоссальную роль

Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских школьников и студентов с началом учебного года и отметил, что для каждой семьи этот праздник наполнен добрыми эмоциями, счастливыми воспоминаниями и радостным ожиданием.

«Для юного поколения 1 сентября — это день встречи со школой, любимыми учителями и одноклассниками, для родителей — начало нового ответственного этапа в жизни детей, еще одна возможность поблагодарить педагогов за нелегкий труд, за понимание и терпение, энергию и профессионализм»,— отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, образование в наши дни имеет колоссальное значение, поскольку дает человеку веру в себя, опору для новых побед, целеустремленность и обеспечивает России прорыв в будущее.

«Мы по праву гордимся нашими высококлассными педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских и всемирных олимпиадах. Пусть новый учебный год у всех складывается отлично. Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и благополучия, а ученикам и студентам — хорошей учебы и ярких свершений!»— пожелал губернатор.

Глава Челябинска Наталья Котова также поздравила студентов и школьников с Днем знаний, отметив, что новый учебный год — это очередной этап не только в жизни каждого ребенка, но и взрослых — педагогов и родителей. Мэр пожелала учащимся, их преподавателям и семьям хорошего настроения и наполненного позитивными впечатлениями учебного года.