Алексей Текслер поздравил южноуральских шахтеров с профессиональным праздником

Праздник отмечается в последнее воскресенье августа

Сегодня, 29 августа, в России отмечается День шахтера. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских горняков, шахтеров и ветеранов горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником и отметил, что шахтерский труд всегда был уделом сильных и мужественных людей.

«Ясное осознание цели, уважение к своему делу, стремление принести пользу людям помогают вам справляться с непростой и подчас опасной горняцкой работой. На успехах горнодобывающей отрасли во многом базируется развитие всей отечественной промышленности. Южный Урал богат природными ресурсами, но только труд горняков и шахтеров позволяет использовать недра для укрепления экономической мощи страны и региона, создания новых производств, развития экспортного потенциала»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил всех работников отрасли за преданность делу и самоотверженность и пожелал им счастья, здоровья и взаимопонимания в семьях.

Напомним, День шахтера традиционно отмечается в последнее воскресенье августа.