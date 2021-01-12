Алексей Текслер поздравил южноуральских работников прокуратуры с профессиональным праздником

Уже почти 300 лет он отмечается ежегодно 12 января

Сегодня, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником и отметил — они всегда готовы встать на защиту закона, интересов граждан и государства.

«У вас особый взгляд на мир: внимательно и беспристрастно вы оцениваете явления и события с правовой точки зрения. И чем сложнее становится жизнь, чем больше сфер и отраслей попадает в фокус внимания надзорных органов, тем выше поднимается профессиональная планка работников прокуратуры»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил работников прокуратуры за добросовестную службу, принципиальность и строгость, а также за стремление сделать Россию по-настоящему правовым государством.

«Я глубоко убежден, что уважение к людям, своей профессии и закону неразделимы. Именно на этом фундаменте почти триста лет крепко стоит российская прокуратура. Желаю новых успехов в вашей ответственной и такой востребованной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждому из вас»,— поздравил глава Челябинской области.

Напомним, День работников прокуратуры начали отмечать с 1722 года. Дата 12 января была выбрана потому, что именно в этот день впервые был учрежден пост генерал-прокурора, а также возник институт российской прокуратуры.