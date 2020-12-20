Алексей Текслер поздравил южноуральских работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области отметил, что благодаря им жители региона живут мирной и спокойной жизнью

Сегодня, 20 декабря, в Челябинской области отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских сотрудников и ветеранов, работающих в этой сфере, и отметил, что государственная безопасность — это работа для настоящих профессионалов.

«В сфере вашей ответственности находятся самые серьезные вопросы противодействия терроризму и экстремизму, шпионажу, коррупции, организованной преступности. Зачастую работа спецслужб носит секретный характер, но по мирной и спокойной жизни региона мы все понимаем, что южноуральские сотрудники ФСБ четко и эффективно выполняют свои задачи»,— отметил Алексей Текслер.

Особую благодарность губернатор выразил ветеранам органов государственной безопасности за то, что они передали своим молодым коллегам уникальный опыт и твердые нравственные принципы, такие как: честь, верность служебному долгу и Отечеству и порядочность.

Также Алексей Текслер пожелал отвечающим за безопасность южноуральцев профессионалам крепкого здоровья, стойкости духа, успехов в службе и благополучия в семьях.

Отметим, День работника органов безопасности начали отмечать ещё в 1995 году. Дата 20 декабря была выбрана неслучайно: в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, который предшествовал современным органам безопасности.