Алексей Текслер поздравил южноуральских работников гражданской авиации с профессиональным днем

Традиционно праздник отмечается 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в России отмечается День работника гражданской авиации. Это профессиональный праздник пилотов и бортпроводников. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником и напомнил, что с тех пор, как жители Челябинской области увидели в небе первый самолет, прошло 110 лет.

«Один из первых российских летчиков Михаил Григорашвили совершил показательный полет над Челябинском в 1911 году. Сегодня же гражданская авиация стала привычной и неотъемлемой частью нашей жизни. Воздушными путями перемещаются миллионы пассажиров, почта, коммерческие грузы, в самых разных отраслях успешно работает малая авиация. Мы возродили санитарную авиацию — только за прошлый год медицинские бригады совершили более 260 вылетов. В этом году Челябинский аэропорт имени И.В. Курчатова завершит модернизацию и сможет принимать воздушные суда в любую погоду. Мы поддерживаем авиаотрасль, субсидируем внутренние полеты»,— отметил Алексей Текслер.

Так, совсем скоро из Челябинска и Магнитогорска можно будет без пересадок добраться почти в два десятка российских городов: самолеты будут летать по самым популярным среди южноуральцев направлениям, а также важным для развития гуманитарных и экономических связей и реализации туристического потенциала региона.

«Благодарю всех работников гражданской авиации за профессионализм и ответственность, за преданность своему делу. Желаю успехов, счастья, крепкого здоровья и чистого неба»,— поздравил губернатор.

Напомним, День работника гражданской авиации — сравнительно молодой праздник: он был установлен Указом № 98 Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2013 году.