Алексей Текслер поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Они неукоснительно следят за соблюдением прав граждан

Сегодня, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил прокуроров и всех, кто работает в ведомстве, с профессиональным праздником и отметил, что от эффективности работы прокуратуры во многом зависит доверие людей к государству и его способности обеспечить правовой и социальный порядок.

«Спектр задач, возложенных на органы прокуратуры, чрезвычайно широк. В экономике, социальной сфере, государственном управлении, правоохранительной деятельности прокурорский надзор направлен на неукоснительное соблюдение прав граждан и защиту закона»,— подчеркнул он.

Алексей Текслер отметил, что служба в органах прокуратуры требует глубоких знаний, принципиальности и большой работоспособности, поэтому пожелал действующим сотрудникам ведомства новых сил и энергии для выполнения любых задач.

День работника прокуратуры России отмечается ежегодно с 1996 года по указу президента Бориса Ельцина. Дата 12 января была выбрана потому, что в этот день в 1722 году указом Петра Великого при правительствующем сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.