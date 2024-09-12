Алексей Текслер поздравил южноуральских программистов с профессиональным праздником

ИТ-сфера в Челябинской области активно развивается

Сегодня, 12 сентября, в России отмечается День программиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников сферы информационных технологий и отметил, что компьютеры и электронные сервисы прочно вошли в нашу жизнь и труд специалистов ИТ-сферы с каждым днем становится все более востребованным и важным.

«Челябинская область уверенно входит в число регионов-лидеров по цифровизации. Рынок информационных технологий стабильно растет, в области работают более трех с половиной тысяч профильных компаний и предпринимателей, постоянно возникают новые стартапы и направления», — рассказал губернатор.

По его словам, профессиональные эксперты признают, что в Челябинской области создана и эффективно действует целая экосистема развития и поддержки ИТ-бизнеса.

Алексей Текслер пожелал всем работникам ИТ-сферы новых успехов и достижений, ярких профессиональных побед и креативных решений.

Датой праздника выбран 256-й день года. Это число — цифра «два» в восьмой степени. Оно было выбрано потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Учредили профессиональный праздник программистов в 2009 году.