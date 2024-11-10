Алексей Текслер поздравил южноуральских полицейских с профессиональным праздником

Сотрудники МВД защищают граждан и государство от преступников и противостоят терроризму в зоне СВО

Сегодня, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Губернатор Челябинской области поздравил южноуральских полицейских и отметил, что они выбрали непростую и подчас опасную профессию, сделали смыслом своей жизни служение Закону и защиту граждан и государства от преступных посягательств.

По словам Алексея Текслера, именно благодаря профессионализму и самоотверженности полицейских Россия преодолела разрушительные тенденции периода радикальных реформ 1990-х годов, вернув в правовое русло экономические и социальные отношения. Кроме того, во многом благодаря усилиям сотрудников МВД был восстановлен конституционный порядок в горячих точках на территории страны. И сейчас полицейские помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах России, а также противостоят террористическим угрозам в зоне специальной военной операции.

«Мы бережно храним память о тех, кто заплатил своей жизнью за спокойствие и безопасность сограждан. И благодарны сотрудникам МВД, которые достойно продолжают традиции честной и добросовестной службы, хранят верность долгу и Отечеству», — сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал сотрудникам МВД успехов, силы духа и взаимной поддержки, а ветеранам правоохранительных органов — крепкого здоровья и долголетия.

Праздник отмечается с 1962 года. До 2011 года он назывался Днем милиции.