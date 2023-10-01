Алексей Текслер поздравил южноуральских пенсионеров с Днем пожилого человека

Праздник отмечают с 1991 года

Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил пожилых южноуральцев и отметил, что их безграничный жизненный опыт, мудрость, знания, любовь и забота помогают нынешнему поколению сохранять традиции и воспитывать детей.

«Благодаря вашей плодотворной деятельности Южный Урал добился значительных успехов в социально-экономической сфере, культуре, науке и промышленности. Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, активно занимаются спортом, творчеством, участвуют в добровольческом движении и общественной жизни нашей области, преумножают ее духовно-нравственные богатства»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер добавил, что старшее поколение дало молодежи основные ценности и ориентиры, и теперь задача нынешнего поколения — оказывать им своевременную помощь и поддержку. Он выразил пожилым людям большое уважение и отметил, что в регионе создаются максимально комфортные условия для их счастливой, полноценной и интересной жизни.

«Желаю всем крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и удачи!»— поздравил глава региона.

Международный день пожилого человека отмечается в мире ежегодно 1 октября с 1991 года. Праздник был утвержден на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день проходят различные фестивали, конгрессы и конференции в защиту прав пожилых людей, а также устраиваются различные акции.

В Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера с 2019 года все пенсионеры получают доплату к пенсии. Сейчас она составляет 700 рублей.