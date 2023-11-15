Алексей Текслер поздравил южноуральских парней с Днем призывника

Ежегодно они вносят большой вклад в защиту Отечества

Сегодня, 15 ноября, отмечается Всероссийский день призывника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских парней и подчеркнул, что готовность встать на защиту Родины для каждого мужчины была и остается делом чести и священным долгом.

«Ежегодно тысячи призывников-южноуральцев пополняют ряды Вооруженных сил России, вносят вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и защиту его национальных интересов. Сейчас в Челябинской области активно идет призывная кампания, впереди у новобранцев — нелегкие армейские будни»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что, возможно, кто-то после армии свяжет свою судьбу с военной профессией, а для кого время службы станет важным жизненным уроком.

Глава региона выразил уверенность в том, что твердый уральский характер, патриотизм и гражданская зрелость помогут южноуральским парням достойно выполнить свой конституционный долг. Правительство региона, в свою очередь, всегда готово прийти к ним на помощь, а также при необходимости поддержать их семьи.

Всероссийский день призывника был установлен в 1992 году в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, а также улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.