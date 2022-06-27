Алексей Текслер поздравил южноуральских парней и девушек с Днем молодежи

Праздник отмечается ежегодно 27 июня

Сегодня, 27 июня, в России отмечается День молодежи. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех парней и девушек и отметил, что молодость — прекрасное и удивительное время, когда оптимизм, энергия, новые знакомства и впечатления каждый день помогают заряжаться позитивом и наслаждаться жизнью.

«В Челябинской области перед молодежью открыты все пути. У нас сильные образовательные учреждения, где можно получить интересную и востребованную профессию. Множество предприятий, которые всегда готовы принять молодых специалистов с горящими глазами и новыми идеями. Каждый год мы проводим всевозможные фестивали, конкурсы, мастер-классы, чтобы молодые люди могли себя проявить, реализовать свои способности, научиться чему-то новому»,— подчеркнул губернатор.

По его словам, в Челябинской области замечательная и талантливая молодежь. Доказательством тому стал Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для учреждений профобразования, где южноуральцы взяли гран-при и несколько званий лауреатов. Немало у нашей молодежи и спортивных, научных и профессиональных достижений.

«Спасибо молодому поколению за активность и неравнодушие, за то, что каждый день делаете Южный Урал лучше, ярче, интереснее, успешнее. Желаю новых побед, крепкого здоровья, надежных друзей, любви и счастья!»— поздравил губернатор.

День молодежи отмечают с 1958 года. Тогда указом президиума Верховного совета СССР был учрежден «День советской молодежи», который отмечали в последнее воскресенье июня. В 1993 году первый президент России Борис Ельцин издал распоряжение «О праздновании Дня молодежи» и постановил праздновать его 27 июня.