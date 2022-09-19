Алексей Текслер поздравил южноуральских оружейников с профессиональным праздником

День оружейника отмечается в России в десятый раз

Сегодня, 19 сентября, в России отмечается День оружейника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Мы гордимся тем, что Челябинская область по праву считается одним из центров российского ОПК. В регионе действуют более 30 предприятий, которые в сотрудничестве с учеными разрабатывают и производят современные системы вооружения, укрепляют боевую мощь и безопасность нашей страны», — сказал губернатор.

По его словам, сегодня оружие, которое создали при участии оборонщиков Южного Урала, помогает Российской армии в ходе проведения специальной военной операции, которая призвана принести мир в Донбасс и защитить жизни людей.

Всем, кто работает в оборонной сфере, Алексей Текслер пожелал новых достижений в приумножении славы российского оружия, счастья и здоровья.

День оружейника отмечается традиционно 19 сентября начиная с 2012 года указом президента «Об установлении Дня оружейника», подписанным 3 декабря 2011 года.